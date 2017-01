Udinese-Inter, Candreva ha già individuato l'insidia maggiore

07/01/2017 13:24

CANDREVA UDINESE INTER / Di ritorno dal ritiro a Marbella, l'Inter riprenderà il suo campionato in casa dell'Udinese nel lunch match domenicale. Ai microfoni di 'Inter Channel', l'esterno offensivo Antonio Candreva suona la carica: "C'è entusiasmo e voglia di ricominciare a giocare, vogliamo riprendere da dove abbiamo interrotto contro la Lazio. Quella di domani è una gara importantissima per la nostra risalita. Non ci sono partite facili: sarà determinante l'approccio perché noi siamo l'Inter e tutti ci affrontano con grande carica. Abbiamo due impegni, campionato e coppa: speriamo di raggiungere i traguardi che questa società merita".

M.R.