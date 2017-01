Serie A, la cronaca di Chievo-Atalanta 1-4

Alessio Lento (@lentuzzo)

08/01/2017 15:00

CHIEVO ATALANTA DIRETTA SERIE A - Sfida molto interessante quella in programma per la diciannovesima giornata del campionato di serie A tra il Chievo e l'Atalanta. I gialloblu di Maran hanno chiuso il 2016 perdendo sul campo della Roma, i nerazzurri di Gasperini hanno battuto in rimonta l'Empoli tra le mura amiche. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Bentegodi'.

FORMAZIONI UFFICIALI

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, de Guzman; Birsa; Pellissier, Meggiorni. All. Maran

ATALANTA (3-5-2): Berisha; Toloi, Masiello, Zukanovic; Conti, Grassi, Freuler, Kurtic, Spinazzola; Gomez, Petagna. All. Gasperini

Classifica: Juventus 42; Roma 38; Napoli 38*; Lazio 34; Milan 33; Inter 33*; Atalanta 32; Torino 28; Fiorentina 27; Udinese 25*; Chievo 25; Sampdoria* 23; Genoa 23; Cagliari 23; Bologna 20; Sassuolo 17; Empoli* 17; Palermo* 10; Crotone 9; Pescara 9. *Una partita in più