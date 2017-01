Lazio, Lombardi ringrazia Inzaghi: "Devo ripagarlo in campo"

05/01/2017 02:42

NEWS LAZIO - Cristiano Lombardi è intervenuto in conferenza in vista di Lazio-Crotone, match che lo vedrà partire titolare grazie alla squalifica di Felipe Anderson e all'assenza di Keita impegnato con la Coppa d'Africa. "Il mio rapporto con Simone Inzaghi? Siamo cresciuti insieme, c'è sempre stata una stima reciproca - ha dichiarato il prodotto del vivaio biancoceleste - mi ha portato dalla Lega Pro in Serie A e per questo non posso che ripagarlo ogni volta che scendo in campo".

S.F.