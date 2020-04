CALCIOMERCATO KOKORIN MILAN INTER / Aleksandr Kokorin chiama la Serie A. In prestito al Sochi, ma di proprietà dello Zenit con cui è in scadenza di contratto al 30 giugno, l'attaccante russo classe '91 sogna un'avventura nel grande calcio europeo, dopo la chance sfumata di volare all'Arsenal qualche anno fa quando fu bloccato dalla Dinamo Mosca. Intervenuto in diretta con il portale russo 'Sport24', dunque, Kokorin è uscito allo scoperto parlando del suo futuro: "È il momento di riflettere ed ascoltare. Posso dire che, in segreto, ci sono società che si sono già avvicinate al mio entourage. Ci sono offerte reali.

Né dalla Spagna né dall'Inghilterra: ci sono offerte dall'Italia. Vorrei giocare conoppure competere con loro. Questo è il mio pensiero".

Inter o Milan, dunque. Oppure in alternativa affrontarle con un altro grande club. Posto che la Juve non sembra interessata, la via alternativa porta dritta alla Lazio che in quest'ultimo periodo è stata accostata all'attaccante russo e pure al connazionale Artem Dzyuba. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!