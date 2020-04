SERIE A FIGC RIUNIONE / La Serie A e in generale il calcio italiano si interroga sulla possibile ripartenza al termine dell'emergenza coronavirus. L'obiettivo è provare a tornare in campo e da questo punto di vista domani potrebbe essere una giornata importante. In FIGC, infatti, si riunirà, come si apprende da 'Sky Sport', il comitato tecnico-scientifico.

Sono attese importanti indicazioni, sulla base della riduzione dei contagi nel paese negli ultimi giorni, e sulla scorta delle decisioni prese negli altri paesi a livello sportivo, per capire se si potrà ipotizzare a breve una graduale ripresa dell'attività sportiva, per provare effettivamente a riprendere il campionato in primavera inoltrata.

