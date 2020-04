CALCIOMERCATO INTER ROMULO / Romulo nel mirino dell'Inter nello scorso calciomercato. A svelarlo è stato lo stesso centrocampista brasiliano, in scadenza a giugno col Brescia, in una diretta Instagram col giornalista Nicolò Schira.

"A gennaio c'è stata una trattativa coi nerazzurri - le parole dell'italo-brasiliano - Cercavano un centrocampista e sia Conte chemi conoscevano bene: erano stati loro a volermi alla Juve nel 2014".

Romulo fa intendere che il passaggio all'Inter potrebbe essere stato solo rinviato all'estate: "Il mio agente Pastorello è in contatto con il club nerazzurro e io sono in scadenza di contratto a giugno...Non posso negare che mi piacerebbe tornare in un grande club e lavorare con Antonio Conte. Vedremo, come si dice in questi casi: mai dire mai...".

