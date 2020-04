EMERGENZA CORONAVIRUS TOMMASI TAGLIO STIPENDI / Continua a tenere banco la discussione sul taglio degli stipendi dei calciatori. Dopo le parole dell'Avvocato Umberto Calcagno, in esclusiva a Calciomercato.it, sono arrivate anche quelle del presidente dell'AIC, Damiano Tommasi: "Taglio di 4 mensilità? E' una follia, è il contrario di quello che dovrebbero fare - ammette a 'IlRomanista' - Anzi, è il contrario di quello che poi stanno facendo all'interno delle loro società. È un pugno in faccia mentre stavamo prendendo l'aperitivo. Visto che quasi tutti i presidenti o gli amministratori stavano parlando con i loro giocatori per capire come si potrà uscire dalla crisi.

Scrivere oggi quel comunicato irrigidirà anche chi era vicino all'accordo".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

POSIZIONE AIC - "Noi eravamo e siamo ancora disponibili ad andare incontro alla Lega, come stiamo facendo con la Lega Pro, cercando ovviamente di capire di quale accordo dobbiamo parlare visto che a tutt'oggi i presidenti stanno tenendo i giocatori vincolati ad allenarsi con i programmi personalizzati e siamo già ad aprile. E molti ragazzi non hanno neanche percepito la mensilità di febbraio..."

LEGA B - " Si adegueranno alla A. La regia è la stessa.Cioè? Non mi far fare nomi. Alcuni presidenti sono più attivi di altri, si sa. Il calcio è necessario? Non so, la scuola è ferma. Le chiese sono chiuse. Il calcio ripartirà, ma in un nuova economia".