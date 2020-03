CORONAVIRUS INTER STRANIERI / La scorsa settimana sette giocatori dell'Inter hanno lasciato l'Italia terminato l'isolamento volontario dopo la positività dello juventino Rugani, pochi giorni dopo il match dell'Allianz Stadium tra i nerazzurri e i campioni d'Italia.

I primi a lasciare Milano per ricongiungimento famigliare erano statie capitan Handanovic, seguiti poco dopo da Godin,, Moses, Young ed

La possibile ripresa della stagione è ancora incerta, con l'Inter che comunque si cautela richiamando i giocatori che hanno lasciato l'Italia. I 7 nerazzurri dovranno infatti ritornare a Milano la prossima settimana prima di Pasqua e sottoporsi ad altri 14 giorni di quarantena rispettando le norme restrittive, in attesa che la situazione sull'eventuale ritorno in campo tra allenamenti e partite ufficiali sia più chiara. Dall'ambiente nerazzurro non filtrerebbe comunque ottimismo sulla possibilità che la stagione venga conclusa normalmente.