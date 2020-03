Milan, svolta argentina: contatti continui per Zaracho. E occhio a De Paul

CALCIOMERCATO MILAN ZARACHO DE PAUL / In attesa di capire chi partirà e, quindi, quale sarà il budget a disposizione della dirigenza per i nuovi acquisti, il Milan è al lavoro per non farsi trovare impreparata alla riapertura del calciomercato e studia con particolare attenzione il mercato argentino. Obiettivo corteggiato da tempo è Matias Zaracho, trequartista classe '98 del Racing Club de Avellaneda. Gli scout rossoneri, scrive il 'Corriere dello Sport', hanno continuato a monitorarlo fino allo stop imposto dal Coronavirus, ma i contatti telefonici tra lo staff dell'Ad Ivan Gazidis e l'entourage del calciatore proseguono secondo il quotidiano.

Il prezzo si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Ma non solo Zaracho. Perché l'agente che lo assiste, Jimenez, dopo aver trattato con i rossoneri Angel Correa starebbe parlando con i vertici milanisti anche un altro suo assistito, ovvero Rodrigo De Paul. L'argentino è pronto al grande salto dall'Udinese e da tempo è nel mirino dell'Inter, ma il Milan c'è. La valutazione da 30 milioni di euro al momento però rimanda ogni discorso a quando si concretizzeranno alcune partenze.