p>CALCIOMERCATO ROMA KALINIC ATLETICO MADRID - Arrivato in prestito oneroso, 2 milioni di euro, con diritto di riscatto, fissato a 9 milioni, dall'nel settembre dello scorso anno, Nikolaappare destinato a lasciare laalla fine della stagione, se mai riprenderà dopo l' emergenza coronavirus . Secondo 'Marca', infatti, il club giallorosso avrebbe già deciso di non esercitare il riscatto per il 32enne attaccante, tredici presenze e due gol sotto la guida di Paulo. Dunque, l'ex, tra le altre, dovrebbe far ritorno alla corte di Diego Pablodopo il 30 giugno.