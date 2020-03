CORONAVIRUS BOJAN KRKIC / Bomber giramondo, con l'Italia nel cuore. È passato tanto tempo dalle due avventure poco fortunate in Serie A, con la Roma prima e il Milan poi, ma BojanKrkic non dimentica. L'ex bambino prodigio del Barcellona oggi ha 29 anni e gioca in Canada, nel Montreal Impact di Thierry Henry, e si tiene costantemente informato sull'emergenza Coronavirus che sta colpendo duramente i 'suoi due Paesi': "Da casa mi dicono che sentono soltanto le ambulaneze.

Soffro molto per la Spagna e per l'Italia. Ho molti amici italiani, Roma e Milano sono nel mio cuore" racconta a 'La Gazzetta dello Sport'. Tutte le news di calciomercato e non solo:

C'è spazio anche per uno sguardo al passato, con un piccolo retroscena di mercato: "Sì, dopo Milan e Roma negli anni ho ricevuto qualche proposta dall'Italia ma non dico nulla. L'Italia è una parte di me, ho passato due anni fantastici. Ora sono felice a Montreal".