CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHELSEA EMERSON PALMIERI / Emerson Palmieri voglioso di Serie A. Alle prese con una stagione complicata al Chelsea, il terzino sinistro italiano piace a svariati club nostrani, tra i quali Juventus e Inter. Il suo obiettivo per il futuro è quindi quello di giocare con continuità per prepararsi all'Europeo spostato al 2021.

Così, in estate potrebbe tornare in Italia: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

La sensazione, riporta 'Tuttosport', è che l’azzurro proverà a salire sul primo treno per l’Italia: l’Inter un tentativo lo ha già effettuato a gennaio, mentre la Juventus valuta un assalto per luglio-agosto. Il giocatore sembra quindi ben disposto a ritrovare Sarri in panchina, ma il Chelsea potrebbe chiedere una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. Non è esclusa, quindi, l'ipotesi di uno scambio con Alex Sandro sulla falsa riga di quello avvenuto tra Cancelo e Danilo.

