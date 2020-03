CALCIOMERCATO ROMA CASTROVILLI BONAVENTURA GARAY / Si preannuncia un'estate rovente in casa Roma sul fronte calciomercato.

In attesa della fumata bianca per il passaggio di società da, la dirigenza giallorossa è al lavoro per individuare i rinforzi da regalare ain vista della prossima stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, retroscena Malcom: ''Barcellona? Vi svelo come è andata nel 2018''

Roma, assalto a Castrovilli: sacrificato un big | Nome nuovo per la difesa

Se in attacco c'è da registrare il ritorno di fiamma per Mariano Diaz, il nome nuovo per la difesa è quello di Ezequiel Garay: il difensore argentino classe 1986 del Valencia è finito nel mirino di Petrachi, anche se c'è da fare i conti con l'infortunio al legamento crociato come riportato dal 'Corriere dello Sport'. A centrocampo continuano i sondaggi per Jack Bonaventura, in scadenza di contratto con il Milan e cercato anche dalla Lazio ma il sogno rimane Gaetano Castrovilli: la Roma sarebbe pronta a mettere sul piatto Florenzi per strappare il sì di Commisso e battere la concorrenza dell'Inter e del Napoli.

