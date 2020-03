CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK / In casa Milan ci si prepara all'ennesima rivoluzione: dopo l'addio di Boban e quello sempre più probabile di Maldini, toccherà a Gazidis cercare di risollverare le sorti della squadra rossonera nella prossima estate.

Tante le decisioni in ballo, a partire dal futuro di Stefanoche sembra ad oggi lontano dalla conferma: l'ad del Milan è intenzionato ad affidare la panchina a Ralf, ex allenatore del.

Calciomercato Milan, dalla Germania: fumata nera per Rangnick

Tutte le strade sembrano portare all'attuale responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘ ma Christian Falk, corrispondente del quotidiano sportivo tedesco ‘BILD‘ e molto vicino all'ambiente Bayern Monaco, non è detto stesso avviso. Interpellato su 'Twitter' da un tifoso rossonero, Falk ha risposto senza indugi: “No, non succederà. I dialoghi non hanno avuto successo“.

