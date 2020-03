EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A DIRETTA / Anche il calcio internazionale fa i conti con l'emergenza Coronavirus. Ieri il match di Champions League tra Valencia e Atalanta, vinto dai bergamaschi, si è giocato senza tifosi sugli spalti. Molte altre singole Nazioni, inoltre, nelle ultime ore hanno deciso di fermare il calcio o di far disputare svariati match a porte chiuse. Il numero degli ammalati in Italia, intanto, è in aumento. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando il nostro paese: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LIVE

ORE 10.00 - Anche Zenga, tecnico del Cagliari, è in quarantena preventiva: reduce da alcuni viaggi nell'originaria zona rossa, il tecnico dovrà ridurre al minimo i contatti esterni e stare a disposizione per i controlli.

ORE 9.54 - Alessandro Favalli, giocatore contagiato dal 'COVID19', ha parlato della sua famiglia: "Lunedì mattina della scorsa settimana mi sono svegliato ed ho capito che avevo i classici sintomi influenzali, temperatura intorno ai 37.5-38, gran mal di testa e bruciore agli occhi. A quel punto ho chiamato i miei genitori per dirglielo e anche loro mi hanno detto che avevano la febbre dal giorno prima così come i miei fratelli e i miei nonni non stavano bene.

Allora ci siamo insospettiti, abbiamo chiamato chi di dovere e ripensando alla cena di giovedì sera dove ci siamo ritrovati tutti a casa nel mio paese in provincia di Cremona, a Solarolo Rainerio, ho capito che le probabilità di aver preso il coronavirus erano alte".

ORE 8.40 - Il Cile annuncia misure straordinarie per evitare il contagio. Anche due stelle come Sanchez e Vidal, attese per gli impegni con la nazionale, dovrebbero passare da un periodo di quarantena.

ORE 8.25 - In Premier League è stato rinviato il big match tra Arsenal e Manchester City: il presidente dell'Olympiacos, Evangelos Marinakis, è risultato positivo e ha avuto alcuni contatti coi dirigenti e giocatori dei 'Gunners'.

ORE 8.20 - Dopo il test del tampone al quale è stato sottoposto nella giornata di ieri, Mbappe è risultato negativo al Coronavirus. Il calciatore aveva accusato alcuni sintomi che hanno quindi spinto a indagare sull'eventuale presenza del virus.

ORE 8.00 - Intervenuto ieri in conferenza stampa, Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, ha diramato l'ultimo bollettino italiano: "Sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha superato i 10mila: 10.149. Le vittime sono complessivamente 631. Sono 1.004 le persone guarite, 280 in più di ieri. Sono 877 i malati in terapia intensiva, 144 in più rispetto a ieri".