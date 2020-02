MILAN GENOA PIOLI / "Il calcio è insieme ai tifosi, è entusiasmo, passione ed emozione, quindi a porte chiuse non c'è. Ho avuto questa esperienza e mi sono preoccupato per tutta la settimana di far capire cosa significasse giocare senza tifosi".

Intervistato a 'Milan TV', Stefanosi è detto favorevole alla decisione della Lega Serie A di rinviare le cinque partite a porte chiuse tra cui. "Io sono contento che non si giochi, ma si poteva decidere prima", ha proseguito l'allenatore rossonero. Annuncio, infine, sulle condizioni diin vista didi Coppa Italia: "Donnarumma sta meglio. Oggi si allena, giocando mercoledì forse c'è qualche possibilità in più di recuperarlo".

