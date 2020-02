Coronavirus, UFFICIALE: niente Udinese-Fiorentina, stop dal Friuli-Venezia Giulia

CORONAVIRUS UDINESE FIORNETINA / Udinese-Fiorentina, valevole per la 26esima giornata di Serie A, non verrà disputata, come previsto da calendario, il 29 febbraio.

Lo si evince dall'ordinanza firmata dalla regioneche ha deciso di prendere dei provvedimenti importanti per fronteggiare l'emergenza Coronavirus:

"Considerata la contiguità territoriale del Friuli Venezia Giulia rispetto al Veneto, dove si sono verificati finora 25 casi nei comuni di Vò e Mira e non è stato ancora identificato il caso indice, e tenuto conto che tale evento potrebbe allargare i focolai epidemici, sono state decise con l'ordinanza misure urgenti che saranno attive da domani fino al 1 marzo compreso.

Viene disposta la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni".