CORONAVIRUS CONTE / Arriva il decreto legge sul coronavirus varato dal Consiglio dei Ministri che si è tenuto nella sede della Protezione civile: il premier Giuseppe Conte lo ha annunciato al termine della riunione che si è tenuta nel pomeriggio ed è andata avanti diverse ore. "Abbiamo adottato un decreto legge con misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo scopo è tutelare il bene della salute degli italiani - le parole del primo ministro - Il bene della salute degli italiani è quello che ci sta ci sta più a cuore, è quello che nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto.

La salute è al primo posto in una ideale gerarchia di valori".

Tra le misure attuate c'è la possibilità di bloccare le gite scolastiche sia in Italia che all'estero affidata al ministro della pubblica istruzione e quella di sospendere le manifestazioni sportive data al ministro dello sport. Roberto Speranza, titolare del dicastero della Salute, ha spiegato che "il ministro Spadafora nelle prossime ore assumerà delle iniziative sugli eventi sportivi".

Tornando a Conte, il presidente del Consiglio ha aggiunto che "il decreto legge ci consentirà di intervenire e disporre misure ulteriori di contenimento per impedire l'allontanamento degli individui dalle aree ritenute di focolaio, il lodigiano con 10 Comuni interessati e quella di Vo' Euganeo. Sono misure di contenimento degli spostamenti che riteniamo adeguate. Sembra che una famiglia posta in quarantena si sia allontanata per andare al Sud. Queste misure di contenimento dovrebbero impedire episodi come questo. Servono misure impositive ai fini del contenimento del contagio".