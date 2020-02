CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA / Novità importanti legate al futuro di Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina - come riporta il 'Corriere della Sera' in edicola stamani - è pronto a rinnovare il contratto che lo legherà ai viola fino al 30 giugno 2024: la firma dovrebbe arrivare già nel mese di marzo grazie al buon lavoro di Rocco Commisso.

Il numero uno del club è riuscito a ricostruire il rapporto con la famiglia Chiesa ma dietro la firma ci sarebbe anche una promessa. Il calciatore, infatti, se dovesse chiedere di essere ceduto verrebbe accontentato. Commisso avrebbe così dato il via libera ma ad una condizione: Chiesa non verrà mai ceduto alla Juventus.

Futuro Chiesa: sorride l'Inter

Una buona notizia dunque anche per l'Inter, che è da tempo sulle tracce dell'italiano. I nerazzurri potrebbero aver davvero la strada spianata per una squadra pronta a tingersi sempre più di azzurro.

Ma Chiesa non è l'unico giocatore finito nell'orbita di entrambe le squadre. Un altro profilo, sempre italiano, che è pronto ad infiammare il prossimo calciomercato è quello di Tonali. Il centrocampista in estate lascerà il Brescia e Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia per acquistarlo, con Massimo Cellino che gongola, consapevole del fatto che potrà incassare una cifra vicina ai 40-50 milioni di euro. Ma attenzione ad altri calciatori che piacciono sia a Paratici che a Marotta perché sul mercato sarà sempre più Juventus-Inter: ad entrambi interessano la stella della difesa del Verona, Kumbulla, e il centrocampista del Napoli Allan, che in estate è intenzionato a cambiare aria per vivere una nuova esperienza.

