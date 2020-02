Milan-Torino, dalle condizioni di Kjaer a Musacchio: parla Pioli

MILAN TORINO INFORTUNATI PIOLI / Intervenuto in conferenza stampa, al termine di Milan-Torino, mister Pioli, ha fatto il punto sugli infortunati a partire da Kjaer costretto ad uscire nei minuti finali del primo tempo: “Ha accusato un problema durante un allungo. Non so, aspetteremo qualche giorno per valutare, speriamo che abbia ragione lui e che non sia nulla di grave”.

MUSACCHIO - “Stava per entrare ma ha avuto un indurimento al polpaccio durante il riscaldamento, speriamo nulla di grave. Sicuramente non era contento ma come tutti quelli che non giocano ma aveva un problema, non c’è altro...”

CALHANOGLU - “Ha avuto un problema contro la Juventus giovedì sera, mi auguro che non sia una cosa lunga ma non so se ci sarà sabato, io me lo auguro”

LEGGI ANCHE >>> Milan-Torino, dal futuro al caso Musacchio | L'annuncio di Pioli