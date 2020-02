CALCIOMERCATO ROMA CARLES PEREZ BARCELLONA / Oltre al direttore Gianluca Petrachi, oggi in casa Roma in conferenza stampa ha parlato anche Carles Perez insieme agli altri nuovi arrivati Ibanez e Villar. Tanta l'attenzione sull'esterno offensivo ex Barcellona che si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "Fonseca mi aveva avvertito del tipo di marcature strette che avrei trovato in Serie A e nelle prime due partite ho avuto la prova di quanto sono duri i difensori in Italia. Ma già nella seconda partita mi sono trovato meglio. Ritorno al Barça? Se ho deciso di venire alla Roma è perché voglio crescere e diventare importante qui. Il Barcellona è il passato, la Roma è il presente. Ho firmato un contratto di 4 anni e mezzo e farò di tutto per crescere qui".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Roma, furia Petrachi: lo sfogo in conferenza stampa

ROMA - "Ho sempre visto la Roma come un grande club. La chiacchierata col mister, la fiducia e le spiegazioni sono state decisive. Sono felice di essere qui, sono uscito da un grande club ma sono arrivato in uno altrettanto grande. Arrivo da un grande club, ma la Roma mi sembra un passo in avanti per la mia carriera perché devo dimostrare quello che valgo. Posso dimostrare quanto valgo, cambio cultura e questa sarà una sfida importante. Non si può pretendere di arrivare in una squadra e giocare titolare. Nessuno ti regala niente, devi lavorare per guadagnare un posto importante".

POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

Calciomercato Roma, Petrachi smentisce Sabatini su Ibanez

Chelsea, colpo da 15 milioni in Serie A | Beffa per Napoli e Roma