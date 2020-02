p>CALCIOMERCATO INTER RONALDO / Attuale presidente delil 'Fenomeno' ha svelato alcuni retroscena sull'Inter e sulla sua carriera da calciatore: "Stavo bene all'Inter e a, sentivo un amore incondizionato da tutti i tifosi però per l'allenatore che avevamo non potevo continuare - spiega a 'Dazn' - L’unica volta che parlai con Moratti gli dissi: 'Presidente, non posso continuare con questo allenatore: o lo manda a casa o vado via io'. Purtroppo la mia storia con l'Inter finì male, visto che preferì Cuper a me". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

L'ex fuoriclasse ha parlato anche del finale della sua carriera: "Ho lasciato il calcio per un infortunio, una pubalgia molto forte. A 35 anni ero stanco di subire altre operazioni e lì ho capito di aver già raggiunto i miei obiettivi. Volevo iniziare una nuova vita e non mi sono pentito".