CAGLIARI INFORTUNIO PAVOLETTI COMUNICATO UFFICIALE / Momento difficile per il Cagliari dopo il nuovo grave infortunio di Leonardo Pavoletti. Attraverso una nota sui profili social ufficiali, il club ha voluto mandare un chiaro messaggio sulle ultime indiscrezioni che riguardano l'attaccante: "Nelle ultime ore stiamo assistendo ad un florilegio di ricostruzioni fantasiose che non meritano di essere minimamente commentate.

Noi siamo da un lato addolorati per quello che è accaduto a uno dei nostri calciatori e dall'altro concentrati sul lavoro in campo". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

