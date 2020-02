Genoa, infortunio Ghiglione: il comunicato UFFICIALE

GENOA INFORTUNIO GHIGLIONE SCHONE / Il Genoa e i suoi tifosi erano in ansia per le condizioni fisiche di Lasse Schone e Paolo Ghiglione. Il club ligure, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che 'per il regista danese gli esami strumentali non hanno evidenziato nessuna lesione'.

Oggi il calciatore è stato tenuto a riposo ma non ci sono preoccupazioni.

Per l'esterno, invece, gli esami hanno 'evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale'. Una brutta tegola per il Genoa che potrebbe perdere il suo calciatore italiano per più di un mese.