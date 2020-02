CAGLIARI PAVOLETTI INFORTUNIO / Stagione finita per Leonardo Pavoletti.

Il bomber del, che non era ancora rientrato in campo dopo lo stop di settembre, si è infortunato nuovamente al ginocchio sinistro operato, riportando una lesione al legamento crociato anteriore.

LEGGI ANCHE >> Cagliari, Pavoletti shock | il comunicato UFFICIALE

Una notizia shock, che non abbatte il centravanti dei sardi: "Il destino è crudele, a volte - scrive Pavoletti sui propri social network - Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI