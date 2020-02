Calciomercato Inter, Viviano vicinissimo: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO INTER VIVIANO - L'Inter ha raggiunto la Juventus in testa alla classifica ma deve fare i conti con l'infortunio di Handanovic, sostituito da Padelli nelle ultime due gare. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, procede in maniera spedita la trattativa per Emiliano Viviano, portiere svincolato dopo l'esperienza allo Sporting CP.

Manca l'accordo definitivo sulla durata del contratto: l'Inter vorrebbe formalizzare un'intesa fino a fine stagione più opzione per il prossimo anno. Viviano, invece, vorrebbe sottoscrivere un accordo fino a giugno 2022. Si tratta con grande ottimismo che filtra dalle parti, appena ci sarà l'intesa completa si procederà con le visite mediche.

