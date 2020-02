Bologna, Mihajlovic è una roccia: dimesso dall'ospedale, subito in viaggio per Roma

BOLOGNA MIHAJLOVIC ROMA/ Buone notizie per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna ha lasciato l'Ospedale Sant'Orsola, concludendo la sua terapia programmata, come specificato dallo stesso nosocomio in un comunicato, nel quale si specifica che la terapia ha avuto "risultati positivi" e che, secondo i sanitari, le sue condizioni sono "molto buone".

Secondo 'Sky Sport', l'allenatore non ha assolutamente intenzione di riposare: la sua idea è mettersi quanto prima in viaggio verso, per raggiungere la sua squadra che, questa sera, sfiderà i giallorossi all'Olimpico.

