CALCIOMERCATO GUARIN VASCO DA GAMA / Fredy Guarin riparte da dove aveva lasciato. A poco più di un mese dalla scadenza del suo contratto con il Vasco da Gama, terminato lo scorso 31 dicembre, il centrocampista colombiano ex Inter ha infatti deciso di rifirmare con il club brasiliano.

Il 33enne si legherà nuovamente alla società bianconera per i prossimi due anni e - come testimoniato attraverso una stories pubblicata su Instagram - è a Rio de Janeiro per ricominciare la sua avventura con il Vasco da Gama. Come anticipato da Calciomercato.it negli scorsi mesi, Guarin aveva già convinto la dirigenza nella sua breve avventura con i sudamericani