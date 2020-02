Serie A, Bologna-Brescia 2-1: Mihajlovic vola grazie a Bani

BOLOGNA BRESCIA SERIE A / Seconda vittoria consecutiva per il Bologna, che batte il Brescia 2-1 al Dall'Ara e vola al nono posto con 30 punti in classifica. I rossoblù perdono Sansone per infortunio in avvio: al suo posto entra Musa Barrow, che sfiora il gol con un tiro a giro. Sembrava nell'aria l'1-0 dei bolognesi, ma a sorpresa passano gli ospiti: Mbaye stende Dossena in area e dagli 11 metri Torregrossa spiazza Skorupski. Prima dell'intervallo, però, arriva l'immediato pareggio con Orsolini, che si libera in area e batte Joronen con un gran diagonale. I felsinei sfiorano il 2-1 con Palacio in pieno recupero e continuano a spingere nella ripresa: dopo un paio di grandi interventi del portiere bresciano, il meritato premio arriva con Bani, che interviene in scivolata sugli sviluppi di un corner e sigla la marcatura decisiva al minuto 89'.

Ancora una sconfitta per le rondinelle, quindi, che restano all'ultimo posto in classifica e non vincono un match dal passato 14 dicembre.

CLASSIFICA: Juventus punti 51, Inter 48, Lazio* 46, Roma 39, Atalanta 38, Cagliari 31, Parma 31, Milan 31, Bologna 30**, Verona* 29, Torino 27, Napoli 27, Fiorentina 25, Udinese 24, Sassuolo 23, Sampdoria 20, Lecce 16, Brescia 15**, Spal 15, Genoa 15.

*Una partita in meno

**Una partita in più

Serie A, la cronaca di Bologna-Brescia 2-1