CALCIOMERCATO MILAN VINA RODRIGUEZ HERNANDEZ NACIONAL / Il MIlan accelera ancora sul calciomercato. In queste ore i rossoneri stanno chiudendo diverse operazioni: ufficiale Suso al Siviglia, per Ricardo Rodriguez mancano solo le visite mediche al PSV. Per questo Maldini e Boban stanno lavorando per un rinforzo sulla fascia sinistra vista la partenza imminente dello svizzero.

Il ruolo di vice Hernandez potrebbe essere ricoperto da Matias, classe '97 del

Come riporta 'Sky Sport', si tratterebbe di un'offerta di prestito oneroso da circa 1,5 milioni con diritto di riscatto a 6,5. Il club uruguaiano vorrebbe l'obbligo e al momento è questo il vero nodo e in queste ore è in corso un incontro tra il calciatore e la sua dirigenza per sbloccare la trattativa. Il Milan deve guardarsi dal Palmeiras che ha presentato una proposta da 5,5 milioni di euro per un titolo definitio e per il 60% del cartellino. I rossoneri, però, vorrebbero una risposta duranta la serata per avere il tempo poi di andare su un'alternativa.