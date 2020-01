Calciomercato Milan, da Suso a Piatek e Paqueta: il punto sulle cessioni

CALCIOMERCATO MILAN SUSO PIATEK / Il Milan è pronto alla rivoluzione. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', in questi ultimi giorni di calciomercato, la dirigenza rossonera cercherà di definire le uscite di Suso e Piatek. Come raccontato da Calciomercato.it è in corso una trattativa con il Siviglia per la cessione dell'esterno spagnolo ex Liverpool: secondo la 'Rosea' Suso lascerà in prestito il Milan per i prossimi 18 mesi e il diritto di riscatto che verrà indicato all’inizio si trasformerà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Operazione totale da 20-25 milioni di euro con le parti che sono al lavoro per chiuedere al più presto la trattativa

Calciomercato Milan, Suso ma non solo: Piatek e Paqueta ai saluti

Da definire anche le situazioni di mercato legate a Piatek e Paqueta. Arrivati 12 mesi fa a Milano tra grande entusiasmo e grandi aspettative, entrambi sono con le valigie in mano: l'attaccante polacco resta in vendita con il Milan che ha fissato il prezzo sui 30 milioni di euro e che rimane in attesa di un'offerta scritta del Tottenham, per il centrocampista brasiliano invece le cose sembrano complicarsi. L’opzione Psg è ormai da scartare, il ritorno in prestito al Flamengo, o in altri club brasiliani, anche ma il Milan spera si aprino nuove strade da qui a fine mercato.

