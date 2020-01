Serie A, Parma e Verona da Europa. La Samp non sfonda

SERIE A 21A GIORNATA / Triplice fischio finale anche per le tre partite giocate in contemporanea alle 15 in questa 21a giornata di Serie A. Vittorie importantissime per Verona e Parma, convincenti in casa contro Lecce e Udinese. I veneti strapazzano in agevolezza i pugliesi, mentre gli emiliani tengono botta nonostante il forcing finale della formazione ospite che fallisce diverse occasioni. Per la squadra di Ivan Juric sono tre punti che valgono l'aggancio a Cagliari e Milan in zona Europa.

La, invece, non approfitta dell'espulsione nel primo tempo dele non va oltre lo 0-0 nello scontro diretto in zona salvezza.

PARMA-UDINESE 2-0

SAMPDORIA-SASSUOLO 0-0

VERONA-LECCE 3-0



CLASSIFICA: Juventus 51*, Inter 48, Lazio 45***, Roma 38*, Atalanta 38, Cagliari 31, Parma 31, Milan 31, Verona 29**, Bologna 27, Torino 27, Fiorentina 25, Napoli 24*, Udinese 24, Sassuolo 23, Sampdoria 20, Lecce 16, Spal 15, Genoa 15, Brescia 15

*Una partita in meno

**Una partita da recuperare

***Una partita in meno e una da recuperare