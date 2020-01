CALCIOMERCATO NAPOLI FIORENTINA VERONA / Il triangolo Napoli-Fiorentina-Amrabatcon il Verona nella parte di spettatore molto interessato segna una novità: primo contatto tra il club viola e quello scaligero per il centrocampista marocchino.

Come riferisce 'Sky' da Firenze sarebbe arrivata un'offerta più bassa dei 20 milioni proposti dalla società partenopea: la risposta dell'Hellas è stata negativa ed ora saranno decisivi i prossimi giorni per capire come si evolverà la trattativa.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, rebus Amrabat: Giuntoli sorpreso dagli agenti

Molto dipenderà dal calciatore che potrebbe decidere di attendere una nuova offerta al rialzo della Fiorentina o accettare la proposta del Napoli che ha già il sì del Verona ma non quello del 23enne. Amrabat finora era titubante sull'accettare l'offerta azzurra mentre aveva detto sì ai viola. Toccherà ora a lui decidere come comporre in maniera definitiva il mosaico, fermo restando che il suo trasferimento in campo potrà avvenire soltanto nella prossima stagione: avendo già vestito due maglie in quest'anna, infatti, Amrabat non potrà cambiare squadra in corso, qualunque sia la sua decisione.