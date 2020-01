CALCIOMERCATO NAPOLI AMRABAT VERONA / Il Napoli vive un momento di grandi difficoltà sul campo, con una serie nera che sembra inarrestabile, ma prova a rispondere almeno in sede di calciomercato. Gli azzurri hanno rinnovato il centrocampo con i colpi Demme e Lobotka, per l'anno prossimo inoltre è stato già messo a segno il colpo Rrahmani per la difesa. Con il Verona, si potrebbe presto concretizzare anche una nuova operazione con Amrabat.

Il 'Corriere dello Sport' riferisce di un incontro in programma domani tra il club partenopeo e gli agenti del giocatore per trovare l'intesa definitiva e bruciare così la, che di recente si è inserita prepotentemente sul giocatore.

