CALCIOMERCATO INTER ROMA LIPPI / Doppio fronte per l'Inter tra Cagliari e mercato. I nerazzurri di Conte impegnati questa sera per gli ottavi di Coppa Italia, mentre la dirigenza sta definendo con la Roma lo scambio tra Politano e Spinazzola, con quest'ultimo atteso domani a Milano per le visite mediche. A 'San Siro' a vedere il match in tribuna è presente tra gli altri pure Davide Lippi, agente dei due calciatori.

A guardare la sfida, inoltre, anche altri addetti ai lavori come- Ds del- e i procuratori(che cura gli interessi di, profilo in orbita) e(rappresentante del portiere, in uscita dale di proprietà dei nerazzurri). Clicca qui per restare aggiornato.

