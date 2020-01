CALCIOMERCATO NAPOLI INTER MERTENS / "A giugno Mertens va all'Inter": Carlo Pellegatti intervenuto ieri a 'Tiki Taka' ha parlato così del futuro dell'attaccante belga, in scadenza di contratto con il Napoli. L'accostamento tra i nerazzurri e il belga non è certo nuovo, anche se nelle ultime settimane l'ipotesi si era un po' raffreddata.

L'ex Psv Eindhoven nelle ultime uscite degli azzurri è rimasto a guardare: nel 2020 il 32enne non è mai sceso in campo e da una settimana è volato in Belgio per farsi curare dal fisioterapista della Nazionale. Un'assenza che ha fatto molto discutere, considerata la particolare situazione contrattuale del giocatore: le trattative per il rinnovo non registrano importanti passi in avanti e il futuro del calciatore sembra essere lontano da Napoli.

Tramontata la pista Cina, anche per le restrizioni agli ingaggi imposte ai club orientali, pertorna a parlarsi di: "A giugno è nerazzurro - le dichiarazioni di Pellegatti -, mi è arrivata questa notizia".

Ad avvalorare l'ipotesi interista anche Raffaele Auriemma: "Pellegatti non sta sbagliando: recentemente Mertens ha rifiutato il West Ham, anche la moglie era pronta ad andare a Londra. Lui vuole restare a giugno per battere il record di Hamisk ma so che ha parlato con l'Inter, non lui ma il suo entourage".

