Calciomercato Milan, Suso vuole la cessione: fissato il prezzo

CALCIOMERCATO MILAN CESSIONE SUSO PREZZO / È un Milan estremamente attivo quello delle ultime settimane, sia in entrata con i vari Ibrahimovic, Kjaer e Begovic, che in uscita con l'addio di Reina e le tante possibili trattative per elementi importanti della rosa di Pioli come Kessie e Piatek. Il principale nome in lista di sbarco è però Suso che sta vivendo certamente il momento peggiore della sua avventura in Italia. Secondo quanto rivelato dal 'Corriere dello Sport' lo spagnolo vorrebbe trovare una soluzione entro la fine del mercato invernale e lo avrebbe già confessato ad alcuni compagni a Milanello.

Calciomercato Milan, 25 milioni per Suso: la situazione

La difficile situazione che Suso sta vivendo a Milanello lo avrebbe dunque indotto a spingere per l'addio in questa sessione di calciomercato e il cambio di agente, con l'approdo alla scuderia di Raiola, potrebbe dargli una grossa mano. Il Milan dal canto suo non ha mai nascosto la volontà di cedere lo spagnolo per il quale vorrebbe 25 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe una corposa plusvalenza in quanto il calciatore arrivò a parametro zero. Nella giornata di ieri ci sono stati contatti con la Roma che ha sondato il terreno attraverso intermediari. I giallorossi però hanno anche altri obiettivi, con Politano che sembra il più caldo al momento.

