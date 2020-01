CALCIOMERCATO ROMA POLITANO SPINAZZOLA BARISIC VILLAR / L'infortunio di Zaniolo ha di fatto dato una forte accelerata al mercato della Roma che a gennaio prenderà certamente un esterno offensivo di piede mancino. L'identikit porta dritto al nome di Matteo Politano che salvo colpi di scena tornerà in giallorosso in uno scambio con l'Inter che dovrebbe coinvolgere anche Leonardo Spinazzola. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' sottolinea infatti come entrambi i calciatori siano assistiti da Davide Lippi e tutti e due avevano perso il posto nelle rispettive squadre. Già sondato a metà dicembre, così facendo l'esterno interista realizzerà il sogno di vestire la maglia della Roma.

Calciomercato Roma, altri due colpi: occhi su Barisic e Villar

Il quotidiano romano evidenzia come nel rapporto qualità/investimento Politano sia stato ritenuto la soluzione migliore, ancora più di Suso, offerto dal Milan ma poco apprezzato a Roma, ed anche meglio di Mertens a causa dell'ingaggio pesante. I giallorossi non si fermeranno ad ogni modo qui. Petrachi è pronto a chiudere con i Rangers per Borna Barisic, mancino classe 1992 nel giro della nazionale croata. In caso di accordo il ragazzo farà da vive-Kolarov, almeno inizialmente.

Il club capitolino vorrebbe inoltre chiudere il quadro con un nuovo centrocampista giovane che difficilmente potrà essere uno tra Castrovilli e Nandez. Per questo motivo l'ultimo nome in lista sarebbe quello di Villar, classe 1998 dell'Elche. Ci sarebbe però da convincere il Valencia che detiene l'80% del cartellino e ha una prelazione su qualunque trasferimento.

Per quanto riguarda infine i calciatori presenti in rosa, diventa indispensabile il turco Under che per forza di cose resterà ancora in giallorosso almeno fino al termine della stagione.

