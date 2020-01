Calciomercato Milan, Piatek al Tottenham: l'offerta degli Spurs

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK TOTTENHAM / Arrivano conferme sull'interesse da parte del Tottenham per Piatek. Gli Spurs di Mourinho sono alla ricerca di un attaccante che possa prendere il posto dell'infortunato Kane.

Al momento però la trattativa non decolla: gli inglesi - come riporta 'SkySport' - vorrebbero prendere il polacco in prestito e avrebbero messo sul tavolo della trattativa i cartellini di Foyth e Wanyama, profili che non sembrano scaldare il Milan. Piatek, che vorrebbe continua a giocare in maglia rossonera, in questi ultimi giorni è stato accostato anche all'Aston Villa, la squadra che sembra fare più sul serio.

