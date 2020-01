CALCIOMERCATO MILAN BOATENG / Il Milan è ancora alla ricerca di un difensore. Todibo, che era il primo obiettivo, è ormai diretto allo Schalke 04 con la formula del prestito, così Boban e Maldini sono 'costretti' a valutare altre piste come quella che conduce a Simon Kjaer in uscita dall'Atalanta ma di proprietà del Siviglia. Occhio poi a un ritorno di fiamma per Lovren, i cui agenti oggi sono stati visti entrare nella sede in via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, difensore cercasi | Proposto Jerome Boateng

In questi giorni sono ovviamente tanti i difensori che vengono proposti alla dirigenza rossonera.

Tra questi, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , figura anche Jerome. Cercato dallanella passata estate, il difensore tedesco è aperto a nuove esperienze visto che la sua avventura alsembra giunta alla conclusione. Il classe '88 è stato offerto cinque giorni fa, ma la risposta del Milan è stata negativa per via del suo elevato ingaggio. Parliamo di circa 5,5 milioni di euro, più bonus, fino al

A meno di colpi di scena, Boateng è destinato a rimanere in Baviera almeno fino al termine della stagione. Il 31enne nativo di Berlino, fratellastro dell'attaccante della Fiorentina Kevin-Prince, vanta estimatori in Premier League, un campionato dove potrebbero permettersi il suo stipendio. Non è da escludere un trasferimento futuro negli Stati Uniti, nella MLS in cui sappiamo gli piacerebbe chiudere la carriera.

