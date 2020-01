Calciomercato Lazio, Tare lavora su Kurtic: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO LAZIO KURTIC - Non solo in uscita, il mercato della Lazio si muove anche in entrata, ma a fari spenti. Il nome sul taccuino del ds Igli Tare è quello di Jasmin Kurtic, centrocampista classe 1989 della Spal, già nel mirino di Genoa e Parma. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l'interesse della Lazio non ha lasciato indifferente lo sloveno, che ha ancora due anni di contratto e si è preso del tempo per riflettere, anche se Walter Mattioli, presidente dei ferraresi, non lo lascerà andar via facilmente.

Kurtic è una pedina importante per la squadra allenata da Leonardo: perderlo a metà campionato, potrebbe essere rischioso. Non è esclusa l'ipotesi che la Lazio stia lavorando in vista della prossima estate. I rapporti tra le due società sono ottimi e il rinnovo di Parolo non è così scontato. Con l'inserimento di una contropartita tecnica, la trattativa potrebbe decollare anche a gennaio, ma, oltre a non rientrare nei desiderata della Spal, vuole giocarsi le ultime chance in biancoceleste.

