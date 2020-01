CALCIOMERCATO INTER POLITANO LIONE / "Cerchiamo un attaccante e un esterno". Lo ha detto Rudi Garcia a due giorni dalla sfida contro i dilettanti del Bourg-Peronass valevole per il 1° turno della Coupe de France. L'ex tecnico della Roma, attualmente alla guida del Lione avversario della Juventus negli ottavi di Champions, potrebbe anche 'guardare' in Serie A per colmare la lacuna sulle corsie esterne. Il profilo che può stuzzicarlo è quello di Matteo Politano, chiuso all'Inter - alla quale contende Giroud - e quindi aperto a un trasferimento in questa finestra invernale.

Da verificare solamente la sua eventuale disponibilità a emigrare in Francia, in un campionato completamente sconosciuto come la Ligue 1 a pochi mesi dache è uno degli obiettivi del 26enne romano.parte da una valutazione di 30 milioni di euro, ma potrebbe accontentarsi anche diper il cartellino del classe '93, ambito da mezzae Napoli. Con quest'ultimo è sempre in ballo l'ipotesi di uno scambio di prestiti con Fernando, peralternativa al sopracitatoper il ruolo di vice. Oltre a Politano, il Lione potrebbe pensare, anzi ripensare a

