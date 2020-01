Juventus, Kulusevski può arrivare subito: il Parma lavora all'erede

JUVENTUS KULUSEVSKI / È il giorno di Dejan Kulusevski alla Juventus. Il nuovo gioiello svedese è arrivato questa mattina a Torino per sostenere le visite mediche di rito che precedono le firme sui contratti che lo legheranno al club bianconero e da programma farà poi rientro a Parma, dove ricomincerà la preparazione in vista della sfida di lunedì contro l'Atalanta, club proprietario del cartellino del giocatore. Ma per restarci? Il Parma fin qui, anche tramite il suo presidente, ha sempre annunciato l'intenzione di trattenere il giocatore fino alla fine della stagione come da contratto.

La Juventus però starebbe spingendo per accelerare i tempi e punterebbe a mettere il classe 2000 a disposizione del tecnico Mauriziofin da subito. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non solo

Calciomercato Juventus, il piano per Kulusevski subito

Secondo il 'Corriere dello Sport' in particolare, qualora dovessero concretizzarsi alcune cessioni, su tutte quella di Emre Can, il CFO bianconero Fabio Paratici partirà all'assalto deciso per anticipare lo sbarco di Kulusevski a Torino, cercando di convincere il Parma con un premio di valorizzazione importante o l'inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe essere Marko Pjaca. Intanto da Parma spunta un possibile indizio che fa ben sperare i bianconeri, se è vero che il Ds emiliano Faggiano starebbe già lavorando ai possibili sostituti di Kulusevski. Sul taccuino Edera e Millico del Torino, Strefezza e Kurtic della Spal e Poveda del Manchester City.

