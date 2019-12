Lazio, grande festa a Formello: cori e applausi per tutti

LAZIO FESTA FORMELLO TIFOSI / Grande festa nel centro sportivo di Formello. La Lazio torna ad allenarsi in vista della partita contro il Brescia, in programma il 5 gennaio al Rigamonti (settore ospiti tutto esaurito). I giocatori di ritorno dalla vacanza di Natale sono stati accolti da migliaia di tifosi al campo Fersini, accorsi per festeggiare il successo di 8 giorni fa contro la Juventus in Supercoppa.

Cori e applausi per tutti, soprattutto per Lulic, Cataldi e Luis Alberto, autori dei gol in Arabia Saudita.

