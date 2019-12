CALCIOMERCATO FIORENTINA MEITE / Ore importanti per la Fiorentina che sta iniziando a muoversi con decisione sul calciomercato. In attacco il nome caldo è quello di Patrick Cutrone con il quale la 'Viola' vorrebbe provare a risolvere il problema cronico del gol. Iachini dovrebbe inoltre ricevere un secondo regalo, magari a centrocampo dove si cerca un mediano muscolare con esperienza in Serie A.

Identikit di Alfreddel Sassuolo che non è però l'unico nome sul taccuino di Pradè.

Calciomercato Fiorentina, obiettivo Meite per la mediana

Secondo quanto rivelato da 'Sky Sport' il nuovo obiettivo concreto per il calciomercato di gennaio della Fiorentina, oltre al solito Duncan, è il centrocampista del Torino, Meité. In queste ore ci sarebbero stati i primi contatti tra le due squadre per discutere del mediano francese che in questa stagione è sceso in campo 20 volte tra campionato e coppa. Un mediano che basa sulla forza fisica il suo gioco, e che potrebbe mettere al servizio di Iachini proprio le sue qualità migliori per dare sostanza al centrocampo della 'Viola'.