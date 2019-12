CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ MANCHESTER UNITED / L'Inter pensa con estrema decisione a rinforzare il proprio centrocampo in vista di una seconda metà di stagione intensa che determinerà il cammino dei nerazzurri in lotta per lo scudetto. La dirigenza meneghina dovrà però fare anche molta attenzione ad eventuali assalti dall'estero per i propri gioielli.

Su tutti, finito agli onori della cronaca quest'anno in virtù di una prima metà di stagione da protagonista assoluto, tanto da rappresentare anche un desiderio di mercato del. Leggi tutte le news di mercato: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, anche il Manchester United pensa a Lautaro Martinez

Il Barcellona del connazionale Lionel Messi non è però l'unico top club europeo interessato a Lautaro. Secondo quanto riportato dal 'Mirror' il centravanti nerazzurro sarebbe finito in una folta lista di obiettivi (ben sette) per il futuro del Manchester United. I 'Red Devils' devono infatti ricostruire dopo tanti anni di buio e potrebbero ripartire proprio dal numero 10 di Conte. Insieme all'ex diavolo rosso Lukaku, Martinez sta facendo le fortune del tecnico nerazzurro. Ad ogni modo resta in vigore la clausola vicina ai 100 milioni di euro.

