CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / La telenovela Manduzkic-Juventus sembra essere giunta al capolinea. L'attaccante bianconero è ad un passo dal lasciare definitivamente la 'Vecchia Signora': secondo quanto riportato da 'Sky Sport' è stato infatti trovato nelle ultime ore l'accordo con l'Al-Duhail, club qatarioto in cui milita Benatia.

Calciomercato Juventus, visite mediche in corso per Mandzukic

L'attaccante croato firmerà un contratto di 18 mesi, ai bianconeri invece andranno 5 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A spuntarla alla fine è proprio l’Al Duhaill dove gioca l'ex compagno in bianconero Benatia e al quale Mandzukic è stato molto vicino qualche mese fa. L'attaccante croato cercato anche dalla Premier League, Manchester United in particolare e da altri club di Serie A, tra cui il Milan, in questi ultimi giorni ha limato gli ultimi dettagli con il suo nuovo club e ha deciso ipartire dal Qatar dopo non essere mai sceso praticamente in campo in questi mesi con la Juventus.In questi minuti Mandzukic starebbe infatti sostenendo già le visite mediche con il suo nuovo club.

