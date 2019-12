CALCIOMERCATO ATALANTA FIORENTINA TERZIC / Si appresta a chiudersi dopo solo sei mesi l'avventura all'Atalanta di Guilherme Arana. Il terzino brasiliano, arrivato in prestito in estate, è pronto a fare le valigie e per sostituirlo il club bergamasco sta sondando il mercato italiano.

L'ultima idea - secondo 'Sky Sport' - porterebbe ad Aleksadella

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Il calciatore, arrivato dalla Stella Rossa di Belgrado, ha faticato a trovare spazio con Vincenzo Montella e potrebbe cambiare aria a gennaio, per mettersi a disposizione di Gasperini, dopo aver accumulato solo due presenze in Coppa Italia con la maglia viola.