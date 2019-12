INTER SENSI RISO BARCELLONA / L'Inter potrebbe ritrovare già col Genoa prima della sosta invernale Stefano Sensi. Alle prese con alcuni problemi muscolari, il centrocampista ex Sassuolo sta continuando ad allenarsi intensamente al Suning Center per ritrovare la migliore condizione e tornare a disposizione di Antonio Conte. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Un'assenza pesante quella del nazionale italiano, con la squadra nerazzurra che ha avvertito la sua mancanza in particolare nel match perso con il Barcellona, che ha decretato l'eliminazione dalla Champions League di Lukaku e compagni.

Calciomercato Inter, agente Sensi sull'interesse del Barça: "E' presto"

Proprio il Barcellona, oltre a, continua a tenere d'occhio Sensi sul mercato.

L'agente del centrocampista, Giuseppe Riso, ha confermato le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it nelle scorse settimane sul viaggio del procuratore a Barcellona, che ha spiegato: "Sensi-Barça? E' presto per dire se c'è qualcosa di vero. Un mio viaggio a Barcellona? Ho fatto solo scalo a Barcellona, ma per andare da un'altra parte", il 'dribbling' di Riso a margine dell'evento 'Fairplay&Football' sul blitz in terra catalana.

