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PAGELLE e TABELLINO Torino-Inter 2-2: mai nessuno come Dimarco. Bonny impalpabile, quanta qualità Ilkhan

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Voti, top e flop del match valevole per la 34esima giornata di Serie A

Stavolta è l’Inter che si è fatta rimontare. Da 0-2 firmato Thuram e Bisseck, entrambi serviti da un magistrale Dimarco, a 2-2 in otto minuti. Simeone e poi Vlasic su rigore (dubbio) a dodici dal termine fermano la capolista.

La squadra di Chivu credeva di aver già vinto, ma per lo Scudetto il risultato di oggi non cambia niente: battendo il Parma in casa settimana prossima, sarà Campioni d’Italia.

Grafica pagelle Torino-Inter
PAGELLE e TABELLINO Torino-Inter: top e flop della partita (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it

Le Pagelle di Torino-Inter

TORINO

TOP: Ilkan 7 – Alza il livello della squadra nel momento più difficile della gara. Assist non banale per Simeone nell’azione dell’1-2. Il turco ha grandi mezzi tecnici, peccato gli manchi continuità.

FLOP: Coco 5,5 – Insicuro e impreciso, spreca una grande occasione da gol sullo zero a zero.

  • Paleari 6,5
  • Coco 5,5 / Dal 53′ Marianucci 5,5
  • Ismajli 6,5
  • Ebosse 6
  • Lazaro 6 / Dal 53′ Njie 6
  • Gineitis 6 / Dal 67′ Casadei 6
  • Ilkhan 7
  • Obrador 6
  • Vlasic 6,5
  • Simeone 7 / Dal 91′ Tameze s.v.
  • Adams 6 / Dal 67′ Zapata 6,5
  • All.D’Aversa 7

INTER

TOP: Dimarco 8 – Oggi ha il mancino caldo: due assist che lo portano a quota 18 nella Serie A di quest’anno. Mai nessuno come lui. È uno degli uomini copertina di questo Scudetto.

FLOP: Bonny 4 – La sua prima stagione con l’Inter era partita col piedi giusto, poi col passare dei mesi – complice anche qualche problema fisico – ha perso smalto e sicurezza. Il Bonny attuale non può stare in una big come l’Inter.

  • Sommer 7
  • Bisseck 7 / Dall’87’ Frattesi s.v.
  • Akanji 5,5
  • Carlos Augusto 5
  • Darmian 5,5 / Dall’80’ Dumfries s.v.
  • Barella 5,5
  • Zielinski 6
  • Sucic 6 / Dall’80’ Mkhitaryan s.v.
  • Dimarco 8 / Dall’80’ Diouf s.v.
  • Bonny 4 / Dal 61′ Pio Esposito 5,5
  • Thuram 7
  • All.Chivu 6

Arbitro Mariani 6

Serie A, il tabellino di Torino-Inter

TORINO-INTER 2-2
Marcatori: 23′ Thuram, 60′ Bisseck, 70′ Simeone, 78′ rig.Vlasic

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco (53′ Marianucci), Ismajli, Ebosse; Lazaro (53′ Njie), Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone (91′ Tameze), Adams. All.: D’Aversa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (87′ Frattesi), Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic (80′ Mkhitaryan), Dimarco; Bonny (Dal 60′ Pio Esposito), Thuram. All.: Chivu

ARBITRO: Mariani di Aprilia
AMMONITI: D’Aversa, Diouf. Ebosse, Barella
NOTE: 1′ recupero primo tempo, 5′ nel secondo. 28.177 spettatori al Grande Olimpico.

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