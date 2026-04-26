PAGELLE e TABELLINO Torino-Inter 2-2: mai nessuno come Dimarco. Bonny impalpabile, quanta qualità Ilkhan

Voti, top e flop del match valevole per la 34esima giornata di Serie A

Stavolta è l’Inter che si è fatta rimontare. Da 0-2 firmato Thuram e Bisseck, entrambi serviti da un magistrale Dimarco, a 2-2 in otto minuti. Simeone e poi Vlasic su rigore (dubbio) a dodici dal termine fermano la capolista.

La squadra di Chivu credeva di aver già vinto, ma per lo Scudetto il risultato di oggi non cambia niente: battendo il Parma in casa settimana prossima, sarà Campioni d’Italia.

Le Pagelle di Torino-Inter

TORINO

TOP: Ilkan 7 – Alza il livello della squadra nel momento più difficile della gara. Assist non banale per Simeone nell’azione dell’1-2. Il turco ha grandi mezzi tecnici, peccato gli manchi continuità.

FLOP: Coco 5,5 – Insicuro e impreciso, spreca una grande occasione da gol sullo zero a zero.

Paleari 6,5

Coco 5,5 / Dal 53′ Marianucci 5,5

Ismajli 6,5

Ebosse 6

Lazaro 6 / Dal 53′ Njie 6

Gineitis 6 / Dal 67′ Casadei 6

Ilkhan 7

Obrador 6

Vlasic 6,5

Simeone 7 / Dal 91′ Tameze s.v.

Adams 6 / Dal 67′ Zapata 6,5

All.D’Aversa 7

INTER

TOP: Dimarco 8 – Oggi ha il mancino caldo: due assist che lo portano a quota 18 nella Serie A di quest’anno. Mai nessuno come lui. È uno degli uomini copertina di questo Scudetto.

FLOP: Bonny 4 – La sua prima stagione con l’Inter era partita col piedi giusto, poi col passare dei mesi – complice anche qualche problema fisico – ha perso smalto e sicurezza. Il Bonny attuale non può stare in una big come l’Inter.

Sommer 7

Bisseck 7 / Dall’87’ Frattesi s.v.

Akanji 5,5

Carlos Augusto 5

Darmian 5,5 / Dall’80’ Dumfries s.v.

Barella 5,5

Zielinski 6

Sucic 6 / Dall’80’ Mkhitaryan s.v.

Dimarco 8 / Dall’80’ Diouf s.v.

Bonny 4 / Dal 61′ Pio Esposito 5,5

Thuram 7

All.Chivu 6

Arbitro Mariani 6

Serie A, il tabellino di Torino-Inter

TORINO-INTER 2-2

Marcatori: 23′ Thuram, 60′ Bisseck, 70′ Simeone, 78′ rig.Vlasic

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco (53′ Marianucci), Ismajli, Ebosse; Lazaro (53′ Njie), Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone (91′ Tameze), Adams. All.: D’Aversa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (87′ Frattesi), Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic (80′ Mkhitaryan), Dimarco; Bonny (Dal 60′ Pio Esposito), Thuram. All.: Chivu

ARBITRO: Mariani di Aprilia

AMMONITI: D’Aversa, Diouf. Ebosse, Barella

NOTE: 1′ recupero primo tempo, 5′ nel secondo. 28.177 spettatori al Grande Olimpico.